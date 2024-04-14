Galatasaray'da yönetim, futbolcular için kesenin ağzını açtı Galatasaray’da yönetim kalan 7 maç için önemli bir karar alırken, kesenin ağzını açacak, her mücadele için özel prim verecek.

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Galatasaray’da kritik maçlar öncesinde yönetim önemli bir adım atarken, kesenin ağzını açtı. Süper Lig’de kalan 7 hafta için motivasyonu üst düzeye çıkarmak isteyen idareciler, elini cebine atma kararı aldı.

Fenerbahçe’nin önünde liderlik koltuğunda oturan ve bu avantajını kaybetmeyerek sezon sonunda kupayı kaldırmak isteyen sarı-kırmızılı takımda kalan her karşılaşma için özel prim verileceği bildirildi. Başkan Dursun Özbek böylece şampiyonluk yolunda oyuncuların konsantrasyonunun sağlanması talimatı verdi.

Özel prim verilecek

Florya’da bir taraftan yapılan iyileştirmeler ve yeni kontratlarla sarı-kırmızılı futbolcuların kritik maçlar öncesinde kafasında soru işaretleri oluşmamasını sağlayan idareciler, diğer taraftan ise 7 karşılaşma için uygulayacağı özel prim ile motivasyonu da yukarı çıkarmak istiyor.

Ayrıca yine oyuncu maaşlarının zamanında yapılmasına da dikkat edileceği ve herhangi bir gecikmenin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Bu hamleler ile yönetim oyuncuların sahadan başka bir şey düşünmemesini sağlayacak, futbolcuların tek düşüncesi alınacak galibiyetler olacak.