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    Galatasaray'da yönetim kurulu görev listesi açıklandı

    Sarı-kırmızılı kulüpte, yönetim kurulunda yer alan isimlerin görevleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 16:53
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    Galatasaray'da yönetim kurulu görev listesi açıklandı

    Galatasaray'da yapılan seçimlerde Burak Elmas, kulübün 38. başkanı oldu ve göreve başladı.

    Dün mazbatasını alan Elmas, eski başkan Mustafa Cengiz'den yönetimi devraldı.

    Galatasaray'ın yeni başkanı Elmas'ın yönetim kurulunda yer alacak isimlerin görevleri belli oldu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90. Yönetim Kurulumuzda görev bölümü gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray da yönetim kurulu görev listesi açıklandı #1

    YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI

    Başkan: Burak Elmas

    İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

    Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

    Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

    Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

    Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

    Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

    Galatasaray da yönetim kurulu görev listesi açıklandı #2

    FUTBOLDA TEK YETKİLİ FATİH TERİM

    Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim'in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmas’a bağlı çalışacak.

    Galatasaray da yönetim kurulu görev listesi açıklandı #3

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