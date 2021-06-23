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- Galatasaray'da yönetim kurulu görev listesi açıklandı
Galatasaray'da yönetim kurulu görev listesi açıklandı
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 16:50
- Güncelleme : 23.06.2021 - 16:53
Galatasaray'da yapılan seçimlerde Burak Elmas, kulübün 38. başkanı oldu ve göreve başladı.
Dün mazbatasını alan Elmas, eski başkan Mustafa Cengiz'den yönetimi devraldı.
Galatasaray'ın yeni başkanı Elmas'ın yönetim kurulunda yer alacak isimlerin görevleri belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90. Yönetim Kurulumuzda görev bölümü gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI
Başkan: Burak Elmas
İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver
FUTBOLDA TEK YETKİLİ FATİH TERİM
Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim'in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmas’a bağlı çalışacak.