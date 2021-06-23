Galatasaray'da yönetim kurulu görev listesi açıklandı

Sarı-kırmızılı kulüpte, yönetim kurulunda yer alan isimlerin görevleri belli oldu.

Galatasaray'da yapılan seçimlerde Burak Elmas, kulübün 38. başkanı oldu ve göreve başladı.

Dün mazbatasını alan Elmas, eski başkan Mustafa Cengiz'den yönetimi devraldı.

Galatasaray'ın yeni başkanı Elmas'ın yönetim kurulunda yer alacak isimlerin görevleri belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90. Yönetim Kurulumuzda görev bölümü gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.





YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

FUTBOLDA TEK YETKİLİ FATİH TERİM

Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim'in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmas’a bağlı çalışacak.