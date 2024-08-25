Galatasaray'da Young Boys hazırlıkları sürdü

DHA
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Salı günü sahasında Young Boys'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.
HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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