Galatasaray'da Yunus Akgün'e zamlı sözleşme müjdesi

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Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasının ardından ilk 11'de düzenli forma şansı bulan Yunus Akgün, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, hem taraftarların sevgilisi oldu hem de sahada gösterdiği başarılı oyunla adından söz ettirdi.

Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Yunus için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

MAAŞA ZAM

Yıllık 17 milyon 200 bin TL kazanan Yunus Akgün’ün maaşı, yönetim tarafından 50 milyon TL’ye çıkarılacak ve sözleşmesi 4 yıl daha uzatılacak.

Gelecekte takımın kilit isimlerinden biri olması beklenen Yunus, bu zam ve yeni sözleşmeyle birlikte kariyerine Galatasaray'da devam edecek.

İNGİLİZLER BEĞENMEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Leicester City’de kiralık olarak forma giyen Yunus, İngiliz kulübünde etkileyici bir performans sergilese de 9 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmamıştı.

Bu sezon ise Galatasaray formasıyla 11 maça çıkan genç yıldız, 4 golle takımına katkı sağladı.