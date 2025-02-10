Galatasaray'da Yunus Akgün'ün dönüş tarihi belli oldu

Haber Merkezi
Yunus Akgün, sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacak.
Sports Digitale'nin haberine göre; pazar günü MR'ı çekilen 24 yaşındaki oyuncunun 7-10 gün içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 8. haftasında oynanan Ajax maçının 61. dakikasında dizinden sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
AZ ALKMAAR MAÇINA YETİŞMESİ ZOR
Yunus Akgün'ün, UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Şubat tarihinde oynanacak olan AZ Alkmaar mücadelesinde oynama ihtimali zor gözüküyor.
PERFORMANSI
Milli oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 11 gol 7 asistlik performans sergiledi.
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