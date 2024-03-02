Galatasaray'da Zaha ve Tete başarısızlıklarıyla ön plana çıktı Bu sezon Galatasaray'da büyük umutlarla alınan Wilfred Zaha ve Tete, istenilen performansı gösteremedi. Kupa maçında da gösterdikleri performansla Okan Buruk'un gözünden iyice düştü.

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Bir hafta içinde hem Avrupa Ligi'ne hem Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atan Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesi moraller bozuldu.

Kupada Karagümrük'e 2-0 yenilerek elenen Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, "Futbolcularım düşünsün. Birçoğunu oynattık, şans verdik" diyerek Wilfried Zaha ve Tete'yi işaret etti. Tüm imkânlar kullanılarak sezon başında alınan iki isim de yapılan yatırımın karşılığını vermedi.

Zaha'nın 48 şutunun 31'i isabetsiz

Tabelayı 15 kez (10 gol-5 asist) değiştirmesine karşın oyuna ağırlığını koyamayan Fildişi Sahilli sol kanat Zaha, 48 şutunun 31'inde topu kaleye yollayamazken %64.4'ünde başarısız oldu. Arkadaşlarına da sadece 2 pozisyon yaratarak bencil performansıyla saçbaş yoldurdu.

Tete 9 net gol fırsatını harcadı

Büyük umutlarla alınan bir diğer oyuncu Tete de hayal kırıklığı yaşattı. Son haftalarda kıpırdama gösterse de 3 gol-5 asistiyle beklentileri boşa çıkardı. Ayağına gelen 9 net gol fırsatını harcayan Brezilyalı, çektiği 42 şutun 27'sinde çerçeveyi bulamazken, %64.2'lik değer tutturdu. Gollerini Türkiye Kupası (2) ve Şampiyonlar Ligi'nde (1) atan Brezilyalı sağ kanat, ligde 36 şutta ağları göremeyerek çıldırtan bir performansa imza attı.