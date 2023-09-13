Galatasaray'da zam müjdesi: Abdülkerim Bardakcı ile görüşüldü Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinde iyileştirmeye gidileceği iddia edildi. Abdülkerim'in yıllık 19.5 milyon TL olan ücretinin yüzde 50 zam yapılarak 30 milyon TL'ye çıkarılacağı kaydedildi.

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Galatasaray'da Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanı sıra zam Abdülkerim Bardakcı'nın da yıllık ücretine zam yapılacağı iddia edildi

Sözcü gazetesinin haberine göre; Abdülkerim, geçen sezon yıllık 17 milyon TL'ye imza atmıştı. Ancak kurdaki oynama ile bu ücret euro bazında hayli geriledi. Galatasaray yönetimi, bu sezon 19 milyon 550 bin TL kazanması gereken Abdülkerim'in ücretini bir miktar artıracak.

30 milyon lira önerilecek

Cimbom, 1 milyon euro bandını koruma adına oyuncusuna 30 milyon TL önerecek.

Sarı-kırmızılılarda takım içindeki ücret düzeltmelerinin sürmesi bekleniyor.