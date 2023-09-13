Galatasaray'da zam müjdesi: Abdülkerim Bardakcı ile görüşüldü

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Galatasaray'da Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanı sıra zam Abdülkerim Bardakcı'nın da yıllık ücretine zam yapılacağı iddia edildi
Sözcü gazetesinin haberine göre; Abdülkerim, geçen sezon yıllık 17 milyon TL'ye imza atmıştı. Ancak kurdaki oynama ile bu ücret euro bazında hayli geriledi. Galatasaray yönetimi, bu sezon 19 milyon 550 bin TL kazanması gereken Abdülkerim'in ücretini bir miktar artıracak.
30 milyon lira önerilecek
Cimbom, 1 milyon euro bandını koruma adına oyuncusuna 30 milyon TL önerecek.
Sarı-kırmızılılarda takım içindeki ücret düzeltmelerinin sürmesi bekleniyor.