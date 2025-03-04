Galatasaray'daki düşüşün sebepleri

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Avrupa’dan elenen, kupaya son anda tutunan Galatasaray, ligde de Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kalınca zirve yarışında Fenerbahçe ile puan farkı 4’e indi.

Sarı-kırmızılılar özellikle son periyotta 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Son 6 karşılaşmada tek galibiyetini Rizespor deplasmanında alan Galatasaray, bu süreçte kan kaybetmeye başladı.

İşte şampiyonluk yarışında her geçen gün yara alan Galatasaray’da düşüşün sebepleri…

SKRINIAR YERİNE CUESTA TERCİHİ

Skriniar’ı rakibine kaptıran Galatasaray’ın 8 milyon euro bonservis bedeliyle aldığı Carlos Cuesta, tarihin en fiyasko hamleleri arasına girdi.

Genk’te yedek kalan Cuesta, 4-5 maçta sergilediği vasat oyunla kredisini tüketti.

Kasımpaşa maçında 83’te oyuna girip bir dakika sonra penaltıyı yaptırdı ve takımının çok kritik 2 puanına mal oldu.

UEFA LİSTESİ

Okan Buruk’un taraftar nezdinde kredisini tükettiren noktalardan biri de AZ Alkmaar maçları ve UEFA’ya bildirilen revize liste oldu.

Okan Buruk, Lemina yerine listeye Cuesta’yı yazıp Avrupa’yı feda etti, Kasımpaşa maçında Lemina’nın yerine Cuesta’yı oyuna alıp ligde de ayağına kurşun sıkmış oldu.

B PLANI YOK

Galatasaray’da iki aydır süren oyun kalitesindeki düşüşe Okan Buruk çözüm üretemedi! Formsuz oyuncularda ısrar etti, takım içinde çözüm bulamadı.

Osimhen’e şişirilen paslar dışında hücum organizasyonu planlayamadı. Mertens’i kenara alırken iyice oyun dışı bıraktı.

Kasımpaşa maçında Cuesta’yı sol bek olarak oyuna alması ile kritik puan kaybında başrolü oynadı.

TARTIŞMA KONUSU OLAN PARTİLER

Ortaköy’de bir gece kulübünde yapılan doğum günü partisi, hem camiadan hem yönetimden hem de taraftardan tepki aldı.

Okan Buruk’un henüz bir şey elde edilmeden bu kadar şeffaf, dışarı görüntü servisinin yapıldığı bir partiye onay vermesi eleştirildi.

Torreira ile Mertens’in verdiği görüntüler hiç şık bulunmadı.

YÖNETİM KAYIPLARDA

Son derece formsuz olan Okan Buruk’un hataları, çözüm üretememesi bu düşüşte etkili oldu ancak Galatasaray’ın hocası da yönetim tarafından yalnız bırakıldı.

Bu durumdan rahatsız olan Okan Buruk, camiadan birçok isme bu konuda dert yandı.

Özellikle Fenerbahçe, Mourinho, Acun Ilıcalı ve TFF ile yaşanan tartışmalarda Galatasaray yönetimi yokları oynadı.

TRANSFERLERDEKİ YANLIŞ TERCİHLER

Sezon başından bu yana Galatasaray’ın transferde yaptığı hatalar, kadro derinliğini ortadan kaldırdı.

UEFA’da kritik AZ deplasmanında tam 7 altyapı oyuncusu kulübede yer aldı. Jelert’e 11 milyon verildi ancak ilk 11 oyuncusu olamadı.

Türkiye gazetesinin haberine göre Jakobs’un bitmek bilmeyen sakatlıkları bıktırdı.

Vasat olan Sallai, tartışılan Cuesta hamlesi, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu gibi isimlerdeki düşüş de forma rekabetini ortadan kaldırdı.

SARA'NIN TOP KAYIPLARI

Galatasaray orta sahasının en önemli ismi, hatta kalbi Gabriel Sara idi.

Ancak Brezilyalı oyuncu geçirdiği sakatlık sonrasında sahalara iyi dönemedi.

Sara’nın Kasımpaşa maçında yaptığı top kaybı sayısı 24 oldu.

Brezilyalı oyuncu, Mertens’in bölgesinde etkili, üretken olamadı.