Galatasaray'daki karaborsa bilet iddiaları için Rezan Epözdemir'den suç duyurusu Eski Galatasaray yöneticisi hukukçu Rezan Epözdemir, Sarı-kırmızılı kulüpte yaşandığı iddia edilen karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı ve hukukçu Rezan Epözdemir, kulüpteki karaborsa bilet satış iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi bir suç duyurusunda bulundu.

Epözdemir, suç duyurusunun gerekçesini açıklarken, bu tür bir yasa dışı faaliyetin kulüp içinden birilerinin müdahalesi olmadan gerçekleşmesinin ne hukuki ne de pratik olarak mümkün olmadığını vurguladı.

SUÇ DUYURUSUNUN DETAYLARI

Biletlerin anında tükenmesi olayının da bu kişilerin işi olduğuna dair şüphelerini dile getirdi.

Suç duyurusunda, Galatasaray üzerinden haksız kazanç elde edilmesine yönelik eylemlerin cezalandırılması talep ediliyor.

Epözdemir, bu adımı atmasının nedenini, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve sürecin yakından takip edilmesi gerekliliği olarak açıklıyor.

Ayrıca, bu tür eylemlerin bir daha yaşanmaması ve Galatasaray adının böyle hukuk dışı olaylarla anılmaması için gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istedi.

Açıklama şu şekilde: