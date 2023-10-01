Galatasaray'dan 118. kuruluş yılı mesajı

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1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından, öğrenci oldukları Galatasaray Lisesi'nde kurulan sarı-kırmızılı kulüp 118 yaşında.

1 Ekim 1905 tarihinde kurulan Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Galatasaray'ımız iyi ki doğdun"

Sarı-kırmızılılar, şu ifadeleri kullandı:

Türk sporunda ilklere ve enlere, uluslararası arenada nice zaferlere imza atan; Sarı Kırmızısıyla gönüllere taht kuran, gücünü tarihinden alan, pençesi aslan, inancı sağlam Galatasaray'ımız iyi ki doğdun. 118. yaşın da öncekiler gibi başarılarla dolu olsun. Kurucumuz Ali Sami Yen'i ve birbirinden kıymetli sınıf arkadaşlarını şükranla anıyoruz.