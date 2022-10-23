- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray'dan 29 Ekim temalı koreografi
Galatasaray'dan 29 Ekim temalı koreografi
Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın taraftarları maç öncesinde Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel koreografi yaptı.
- 23.10.2022 - 20:16
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk ederken sarı-kırmızılı taraftarlardan anlamlı bir koreografi geldi.
Galatasaray, taraftarından görsel şölen
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını dev bir koreografiyle kutlayan Galatasaray taraftarı görsel bir şölene imza attı.
Galatasaray'ın bu koreografisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve büyük beğeni topladı.