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    Galatasaray'dan 29 Ekim temalı koreografi

    Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın taraftarları maç öncesinde Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel koreografi yaptı.
    • 23.10.2022 - 20:16
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    Galatasaray'dan 29 Ekim temalı koreografi

    Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk ederken sarı-kırmızılı taraftarlardan anlamlı bir koreografi geldi.

    Galatasaray, taraftarından görsel şölen

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını dev bir koreografiyle kutlayan Galatasaray taraftarı görsel bir şölene imza attı.

    Galatasaray'ın bu koreografisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve büyük beğeni topladı.

    Galatasaray dan 29 Ekim temalı koreografi #1

    Galatasaray dan 29 Ekim temalı koreografi #2

    Galatasaray'dan 29 Ekim temalı koreografi İZLE


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