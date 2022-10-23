Haberler

Futbol Haberleri

Galatasaray'dan 29 Ekim temalı koreografi

Galatasaray'dan 29 Ekim temalı koreografi

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın taraftarları maç öncesinde Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel koreografi yaptı.