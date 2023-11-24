Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya yeni sözleşme Galatasaray, başarılı performansı ile dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı'ya dev bir zam yapmayı planlıyor.

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Galatasaray'da yüksek performansı ile dikkat çeken milli stoper Abdülkerim Bardakcı'ya yeni bir sözleşme teklif edilecek.

Euro/TL kurundaki değişim sebebiyle Abdülkerim'in geçtiğimiz sezonki sözleşmesinin geride kalması, yönetimi harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Abdülkerim'in sözleşmesine yüzde 50-60 oranında bir zam yapmayı planlıyor.

Daha yüksek teklif bekleniyor

Galatasaray yönetimi, sezon başında Rus kulüpleri Zenit ve Lokomotiv Moskova'nın 5 milyon euroluk teklifler yaptığı Abdülkerim için daha yüksek teklifler gelmesini bekliyor.

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 maçta 2 gol kaydetti.