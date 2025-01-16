Galatasaray'dan açıklama: VAR'da hata yapanın kariyeri bitsin

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, VAR hakemleri, Süper Lig maratonu, transfer çalışmaları ve Hatay hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk, deprem felaketinden etkilenen Hatay'ın Galatasaray için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Öztürk, "6 Şubat depreminde 11 şehrin etkilendiği felaketin ardından Galatasaray olarak büyük bir sorumluluk üstlendik. Bölgeye kısa sürede 100 tır yardım gönderdik. Sayın Erden Timur, uçağı bile beklemeden 11 saatlik bir yolculukla Hatay'a ulaştı. O bölgede tarım ürünleri konusunda büyük bir zenginlik var. Herkesin bu ürünleri tercih etmesini öneriyorum." dedi. Ayrıca, kulüp olarak bölgede çadırlar kurup iftarlar vermeye devam edeceklerini belirtti.

"8 PUANA GÜVENMİYORUZ, LİG ÇOK UZUN"

Süper Lig’de 8 puanlık farkın rehavete yol açmayacağını söyleyen Öztürk, "Lig uzun bir maraton, 8 puan 2 maçta kapanabilir. Önümüzde 18 maç var. Sezon sonunda şampiyon olup taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Öztürk, "Okan Hoca ve scout ekibinin çalışmaları doğrultusunda ilerliyoruz. Yönetim olarak nihai aşamada devreye giriyoruz. 2 Şubat'a kadar vaktimiz var ve gereken adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

"VAR'DA HATA YAPAN HAKEMLERİN KARİYERİ BİTSİN"

VAR hakemlerinin performansına da değinen Metin Öztürk, "Geçen sezon yabancı VAR hakemleri ile şampiyon olduk. Herkese eşit davranıldığı sürece sorun yok. Ancak VAR'da hata yapılması kabul edilemez. Hata yapan hakemlerin kariyerleri sonlandırılmalı." şeklinde konuştu.