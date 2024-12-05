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Haber Merkezi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, son zamanlarda defalarca gündeme gelen hakem tartışmalarından Türkiye Futbol Federasyonu'na, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki anlaşmazlıklardan Süper Lig maçlarındaki tartışmalı pozisyonlara kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.

A Spor'da katıldığı program devam ederken Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"ŞAMPİYON CİMBOM YAZDIRACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Cimbom Yazdıracağız!" ifadesi kullanıldı.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı: