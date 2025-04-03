Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme

Haber Merkezi

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı takıma yarı finali getiren golleri 10. dakikada ve 27. dakikada (p) Victor Osimhen kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 45+1. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.

ACUN ILICALI'YA GÖNDERME

Galatasaray Kulübü ise maçın ardından peş peşe yaptığı paylaşımlara devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar son olarak Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.

Galatasaray, Acun Ilıcalı ve Osimhen'in aynı karede yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Sarı-kırmızılılar paylaşımına, "Dokunma, sadece izle" notunu düştü.

"OSIMHEN'İ İSTEMEDİK"

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili "Pişman mısınız?" sorusuna yanıt vermişti.

Acun Ilıcalı, "Victor Osimhen için biz aramızda konuşmadık. Değerli bir oyuncu ama istemedik. Osimhen'i keşke biz alsaydık demedik! Vallahi demedik billahi demedik." açıklamasını yapmıştı.