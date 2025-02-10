Galatasaray'dan Adana Demirspor maçı açıklaması

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Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan müsabaka 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana temsilcisinde futbolcular, yedek kulübesiyle görüşerek 34. dakikada soyunma odasına gitti.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı.

Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi.

"GEREKLİ BAŞVURU KULÜBÜMÜZ TARAFINDAN YAPILMIŞTIR"

Yaşanan bu olayların ardından ise Galatasaray Kulübü, resmi hesabından bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçıyla ilgili adli mercilere gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır.



Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.



Galatasaray Spor Kulübü

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