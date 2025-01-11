Galatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap

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Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un karaborsa bilet satışları ve "56 milyon euro" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılılar, başkanları Dursun Özbek’in başvurusu ile konunun yargıya taşındığını ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada herhangi bir somut delil bulunmadığını duyurdu.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Kulüp açıklamasında, iddiaların tamamen dedikodudan ibaret olduğu ve yapılan incelemeler sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ifade edildi. Galatasaray, bu süreçte yargıya olan saygısı nedeniyle spekülasyonlara cevap vermemeyi tercih ettiklerini belirtti.

"RAKİP BAŞKAN GERÇEK DIŞI İDDİALARLA GÜNDEM YARATMAYA ÇALIŞIYOR"

Açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un iddialarının asılsız olduğu vurgulanarak, "Sahada kazanmayı beceremeyen başkan ve arkadaşları, gerçeğe aykırı iddialarla kamuoyunu meşgul ediyor. 56 milyon euro gibi bir rakamı telaffuz eden bu kişi, hesap kitap bilmediğini bir kez daha göstermiştir." denildi.

"HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLECEK"

Bahsi geçen iddiaları ortaya atan eski bir GSTV çalışanına karşı hukuki sürecin titizlikle yürütüleceği belirtilirken, "Türk spor kamuoyunun bu hikayelere inanmaya ne kadar muhtaç olduklarını takdirine bırakıyoruz." ifadesine yer verildi.

Galatasaray, bu süreçte hukuki ve sportif mücadelelerini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.