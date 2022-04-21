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- Galatasaray'dan Ali Koç'un açıklamalarına gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'un açıklamalarına gönderme
Galatasaray, Ali Koç'un 28 şampiyonluk ile ilgili açıklamalarının ardından göndermeli bir paylaşım yaptı. Gönderide, "Tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz"ifadeleri yer aldı.
- Haber Merkezi
- 21.04.2022 - 21:08
- Güncelleme : 21.04.2022 - 21:16
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fair Play Şeref Ödül töreninde açıklamalarda bulunmuştu.
Başkan Koç, "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu." demişti.
Galatasaray'dan, Ali Koç'un açıklamalarının ardından bir paylaşım geldi.
"Tüm futbolseverleri, Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz"
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan paylaşımda, 4 yıldıza vurgu yapılırken, müze ve stadyum görselleri kullanılarak, "Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.