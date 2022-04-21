Haberler

Futbol Haberleri

Galatasaray'dan Ali Koç'un açıklamalarına gönderme

Galatasaray'dan Ali Koç'un açıklamalarına gönderme

Galatasaray, Ali Koç'un 28 şampiyonluk ile ilgili açıklamalarının ardından göndermeli bir paylaşım yaptı. Gönderide, "Tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz"ifadeleri yer aldı.