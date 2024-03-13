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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündemdeki konulara ilişkin olarak Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına yönetim kurulu ve kongre üyeleri de katılım sağladı.

Koç, gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in açıklamaları, kulübe yönelik iddialar, transfer süreci, bu sezonki hakem kararları, federasyon kurulları ve FETÖ ile ilgili geniş kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısında yaptığı açıklamalara yönelik bir paylaşımda bulundu.

"Yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vafizemizdir"

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda şöyle denildi:

PSİKOLOJİDE YANSITMA: Kişinin sahip olduğu olumsuz duygularını ve kabul edilemez özelliklerini, karşısındakinde varmış gibi yaptığı savunma mekanizmasıdır.



TFF ve hakemler tarafından sürekli kollanarak, lehine verilen son saniye haksız penaltılar ve kırmızı kartlarla rakiplerinin puanlarını çalıp, kaygı ve korkuyla herkesi sindirmeye çalışan; daha 3 gün önce haksız hakem kararlarıyla kazanmasına rağmen, sürekli mağdur edebiyatı yapanların, mahcup olup sessiz kalması gerekirken; kazanmak için her yol mübah anlayışıyla, Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasp etmek için yaptığı, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik. Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vafizemizdir.



Galatasaray Spor Kulübü