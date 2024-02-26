Galatasaray'dan Antalyaspor maçı öncesinde Fenerbahçe ve TFF'ye gönderme Galatasaray, Antalyaspor ile karşılaşacağı Süper Lig maçının öncesinde Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef alan bir paylaşıma imza attı.

ensonhaber.com

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacağı Antalyaspor maçı öncesinde çarpıcı bir gönderi yayınladı.

Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı hareketten dolayı 1 maç men cezası alması sonrasında ise bu kararın onanmasıyla sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe ve TFF'ye tepki geldi

Yapılan paylaşımda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı takım ayrıca bu paylaşımda, Fenerbahçe ve TFF'nin resmi hesaplarını da etiketledi ve "Her zamankinden daha yüksek sesle KONSANTRASYON!" sözlerini paylaştı.