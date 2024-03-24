Galatasaray'dan Arda Güler açıklaması: "Real Madrid onun için doğru adres" Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, milli futbolcu Arda Güler için Real Madrid'in doğru adres olduğunu belirtti.

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Yaz transfer döneminde Real Madrid'in Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki oyuncu Arda Güler için Galatasaray'dan bir açıklama geldi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, milli futbolcu hakkında İspanyol basınından Marca'ya konuştu.

Gomez, Arda Güler'in Real Madrid'de emin ellerde olduğunu belirtti.

"Ülkenin en büyük takımlarından birinde oynayıp iyi maçlar çıkardı"

Türkiye'nin duygusal bir ülke olduğunu söyleyen Gomez, şu sözleri sarf etti:

Tutkulu bir futbol iklimi var. Bu durum genç oyuncular için iki ucu keskin kılıç niteliğinde. İki maç iyi oynasalar 'Türk Messi', iki maç kötü oynasalar 'bu olamaz' deniyor. Arda Güler'in durumu ise farklı çünkü çok genç yaşta ülkenin en büyük takımlarından birinde oynayıp iyi maçlar çıkardı.

"Dünyanın en büyük kulübüne transfer oldu"

Arda'nın kaliteli oyun sergilediğini belirten Galatasaray antrenörü, şunları dedi:

Onu izlediğinizde hemen dikkatinizi çekiyor. Üstelik dünyanın en büyük kulübüne transfer oldu.

"Arda çok çalışmaya devam etmesi gereken genç bir futbolcu"

Gomez ayrıca şu ifadeleri kullandı: