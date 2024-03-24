Yaz transfer döneminde Real Madrid'in Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki oyuncu Arda Güler için Galatasaray'dan bir açıklama geldi.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, milli futbolcu hakkında İspanyol basınından Marca'ya konuştu.
Gomez, Arda Güler'in Real Madrid'de emin ellerde olduğunu belirtti.
"Ülkenin en büyük takımlarından birinde oynayıp iyi maçlar çıkardı"
Türkiye'nin duygusal bir ülke olduğunu söyleyen Gomez, şu sözleri sarf etti:
Tutkulu bir futbol iklimi var. Bu durum genç oyuncular için iki ucu keskin kılıç niteliğinde. İki maç iyi oynasalar 'Türk Messi', iki maç kötü oynasalar 'bu olamaz' deniyor. Arda Güler'in durumu ise farklı çünkü çok genç yaşta ülkenin en büyük takımlarından birinde oynayıp iyi maçlar çıkardı.
"Dünyanın en büyük kulübüne transfer oldu"
Arda'nın kaliteli oyun sergilediğini belirten Galatasaray antrenörü, şunları dedi:
Onu izlediğinizde hemen dikkatinizi çekiyor. Üstelik dünyanın en büyük kulübüne transfer oldu.
"Arda çok çalışmaya devam etmesi gereken genç bir futbolcu"
Gomez ayrıca şu ifadeleri kullandı:
Arda'nın fiziksel zorluklarının Real Madrid'in antrenman seviyesiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Real Madrid çok maç oynayan bir takım. Bu nedenle ağır antrenmanların sayısı çok fazladır.Arda yeni bir ülkeye gelmiş genç bir çocuk. Yeni bir kültür, yeni bir dil... Yapabileceğiniz tek şey yeşil sahaya çıkıp diğer 11 kişiye karşı oynamak. Bu değişiklikler stres yaratabilir. Belki stres bu tür sorunları tetikleyebilir, bilemiyorum. Benim bildiğim şu; Arda çok çalışmaya devam etmesi gereken genç bir futbolcu.
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