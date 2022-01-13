Galatasaray'da Arda Turan ile yola devam kararı alındı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Arda Turan ile ilgili spekülasyonlara bizzat noktayı koydu.

Galatasaray'da, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yaprak dökümü Florya'da personel ve teknik heyet içinde de devam ederken Arda Turan konusundaki iddialara, başkan Burak Elmas yanıt verdi.

Fatih Terim'in isteği ile 2020-21 sezonu öncesinde kulübüne geri dönen ve tecrübeli hocaya yakınlığı ile bilinen Arda Turan ile de yolların ayrılacağı spekülasyonlarına Elmas, nokta koydu.





"ARDA TURAN KAPTANIMIZDIR"

Hürriyet'e konuşan Burak Elmas, "Arda, Galatasaray takımının kaptanıdır. Kontratı da devam etmektedir. İddiaların aksine Arda Turan ile yolları ayırmak gibi bir tasarrufumuz, düşüncemiz bulunmuyor." dedi.

KİLOLARLA BAŞI DERTTE

Tecrübeli futbolcunun da takımda kalarak performansıyla kulübüne hizmet etmek istediği belirtildi. Arda Turan sakatlığı nedeniyle uzun bir süre takımdan ayrı kalmış, döndüğünde ise aldığı kilolarla tepki çekmişti.



