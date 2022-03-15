Galatasaray'dan Barcelona'ya göndermeli yanıt

Barcelona ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sosyal medyadan rakibine ilk gözdağı geldi.

Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da derbi galibiyetiyle birlikte moraller yükseldi.

Nou Camp'tan 0-0 beraberliği koparan sarı-kırmızılılar kendi evinde Barcelona'yı yenerse adını bir üst tura yazdıracak.

Katalan ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan İstanbul fotoğrafının üstüne, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye." sözleri üzerine Galatasaray sosyal medya hesabından göndermeli bir cevap geldi.

GÖNDERMELİ CEVAP GELDİ

"Sizi İstanbul'un en güzel manzarasında ağırlamaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullanan sarı-kırmızılılar Ali Sami Yen Stadyumu'nun atmosferini paylaşarak rakibine gözdağı verdi.