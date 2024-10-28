Galatasaray'dan Beşiktaş zaferi sonrası olay paylaşımlar

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Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 yenilen Beşiktaş’ın namağlup ünvanı sona erdi.

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray’ın konuğu oldu. Siyah-beyazlılar, rakibine 2-1 kaybetti. Bu sonuçla Kartal’ın namağlup unvanı da sona erdi.

Bu müsabakaya kadar Beşiktaş, ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti. Siyah-beyazlı takım, ligdeki ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında aldı.

Haftaya girerken Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor da namağluptu.

Trabzonspor, Göztepe'ye yenilerek ünvanını kaybederken, Galatasaray da Beşiktaş'ı mağlup ederek bu ünvana sahip tek takım olarak kaldı.

"NAMAĞLUP TAKIM YOKTUR..."

Galatasaray da maçtan sonra, "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır." paylaşımında bulundu.