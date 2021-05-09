Galatasaray'dan Beşiktaş'a logolu gönderme

Süper Lig'de derbi maç sonrası Beşiktaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda logoların yıldızsız olmasına Galatasaray'dan 'düzeltme' geldi.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan elde etti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş,sosyal medya hesabından maç sonucu takımların yıldızsız logoları ile paylaştı.

GALATASARAY YILDIZLARI EKLEDİ

Beşiktaş'ın paylaşımına Galatasaray'dan dikkat çeken bir karşılık geldi.

Sarı kırmızılı kulübün Twitter hesabından, maç sonucu iki takımın da logolarında şampiyonluk sayılarını belirten yıldızlar eklenerek paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Yıldızlarımızı sehven gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz.

Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık.

Rakibe saygı, kendine saygı!"