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    Galatasaray'dan Beşiktaş'a logolu gönderme

    Galatasaray'dan Beşiktaş'a logolu gönderme

    Süper Lig'de derbi maç sonrası Beşiktaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda logoların yıldızsız olmasına Galatasaray'dan 'düzeltme' geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 02:41
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    Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan elde etti.

    Karşılaşmanın ardından Beşiktaş,sosyal medya hesabından maç sonucu takımların yıldızsız logoları ile paylaştı.

    Galatasaray dan Beşiktaş a logolu gönderme #1

    GALATASARAY YILDIZLARI EKLEDİ

    Beşiktaş'ın paylaşımına Galatasaray'dan dikkat çeken bir karşılık geldi.

    Sarı kırmızılı kulübün Twitter hesabından, maç sonucu iki takımın da logolarında şampiyonluk sayılarını belirten yıldızlar eklenerek paylaşım yapıldı.

    Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

    "Yıldızlarımızı sehven gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz.

    Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık.

    Rakibe saygı, kendine saygı!"

    Galatasaray dan Beşiktaş a logolu gönderme #2

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