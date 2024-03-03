Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi derbi golü Galatasaray'ın Beşiktaş'a 1. dakika 29. saniyede attığı gol sarı-kırmızılılar adına derbi tarihinin en erken atılan golü olarak kayıtlara geçti.

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Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın henüz ilk dakikalarında Galatasaray öne geçti.

Sarı-kırmızılılar bu maçta tarihi bir gole imza attı.

Galatasaray en erken golünü attı

Galatasaray mücadelenin 1.29. saniyesinde Beşiktaş filelerini Al Musrati'nin golüyle öne geçti.

Galatasaray bu golle lig tarihinde Beşiktaş'a en erken golünü attı.

Öte yandan Al Musrati, Süper Lig'de Hugo Almeida'dan bu yana (Mayıs 2012) Galatasaray'a karşı kendi kalesine gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

Gol nasıl gelişti?

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kerem Demirbay sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahasında bulunan Al Musrati'nin ters kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)