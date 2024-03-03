Galatasaray'dan Beşiktaş'a üst üste göndermeler Galatasaray Kulübü, Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla yendikleri derbi maçı sonrasında sosyal medya hesabından art arda göndermeli paylaşımlar gerçekleştirdi.

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Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Dolmabahçe'de oynanan mücadeleye sarı-kırmızılılar golle başladı. 2. dakikada Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde Al Musrati topu kendi ağlarına gönderdi.

Sarı-kırmızılılar, 3 puanı tek golle aldı. Öte yandan Omar Colley, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareketten dolayı direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabaka sonrasında ise 3 puan coşkusunu yaşayan Galatasaray, sosyal medya hesabından art arda ezeli rakibi Beşiktaş'a göndermelerde bulundu.

Sarı-kırmızılar, ilk olarak Beşiktaş'ın maçı önemsemesine vurgu yaparak galibiyet paylaşımı yaptı.

Maç sonu paylaşımı

Kulüp, "Ligin en kritik(!) haftasında deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oluyoruz!" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivert detayı dikkatlerden kaçmadı

Galatasaray, daha sonra ise sarı-lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli yayınladı. Paylaşılan gönderide, "HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM!" denildi.

Ayrıca yayınlanan videoda Zeki Müren'in "İnleyen Nağmeler Ruhumu Sardı" şarkısının çalması dikkatlerden kaçmadı.

Puan farkı paylaşıldı

Galatasaray, daha sonra ise rakibiyle arasındaki 29 puan farka dikkat çeken bir video yayınladı.

75 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, "FARK VAR!" notunu düştü.

Beşiktaş'ın yıl dönümüne gönderme

Sarı-kırmızılılar, 3 Mart 1903'te kurulan ve bugün 121. yıl dönümünü kutlayan Beşiktaş'a gönderme yaptı.

Galatasaray, doğun günü pastasının başında duran bir aslan fotoğrafı paylaştı. Pastanın üstünde ise kartal tüyleri yer aldı.