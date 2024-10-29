Galatasaray'dan Beşiktaş'a yanıt, Fenerbahçe'ye gönderme

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın galip geldiği maç sonrasında Beşiktaş Kulübü, hakem ve Galatasaray'a yönelik bir açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE ELEŞTİRİLER

Sarı-kırmızılı ekip ise bu ifadelere yanıt vererek resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'ye de göndermelerin olduğu, "Efendi'lere cevabımızdır" başlıklı metinde, şu ifadelere yer verildi:

"BİZ EFENDİYİZ SÖYLEMİYLE BAŞLAYIP, HAKARET EDENLER.."

Dün akşamki karşılaşmanın ardından rakibimiz tarafından ortaya konan tüm algılar ve davranışlar, bizi bu açıklamayı yapmaya zorladı. Sürekli olarak ortamı gererek, mağlubiyetlerini unutturma çabası içerisindeler. 'Biz efendiyiz' söylemiyle başlayıp kulübümüze hakaret edenlerin, bu durumu alkışlayanların, aslında lafta efendi oldukları tüm spor kamuoyunun malumudur.

"KENDİLERİNE ADALET İSTEYENLER, YENİ BİR ORTAK BULMUŞ DURUMDA"

Stadımızda bir basın mensubuna saldırma noktasına gelen bu atmosferi yaratanlar; o alkışları tutanlar ve küfür edenlerdir. Amasız, fakatsız bu şiddeti durdurması gereken rakibimizin, olayı kapatıp saldırgana sahip çıkma çabalarını spor camiasının takdirine bırakıyoruz. Bu kibirli söylemleri ve riyakâr davranışları, geçmiş sezonlardan hatırlıyoruz. Rakibimizin açıklamalarında sponsorlarıyla aynı dili konuşmalarına artık şaşırmıyoruz. Kendilerine adalet isteyenler, yeni bir ortak bulmuş durumdalar. Ancak bilinmelidir ki, kurdukları bu çirkin ortaklık bir gün sona erecek; sponsorları paranın değil doğrunun kazanacağını anlayacaklar. Onları beraber bindikleri salıncaktan teker teker indireceğiz. Umarız, bu ergen açıklamalarından biraz utanırlar ve Galatasaray’a haddini bildirirler.

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"İSTATİSTİKLER ORTADA, RAKAMLAR AÇIKTIR"

İstatistikler ortada, rakamlar açıktır. Süper Lig’de kimin istatistiklerde üstün olduğunu ve kimin sahada zorlandığını görmek için bu verilere bakmak yeterlidir. Galatasaray, kadro kalitesi ve sergilediği oyunla taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Kendilerini taraftarlarına hoş görünmek için saldırgan bir tutum sergilemek yerine bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyoruz.

"TARAFTARLARIMIZ, BU ÇİRKİN OYUNA ALET OLMAMALI"