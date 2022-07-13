Galatasaray'dan Cenk Ergün açıklaması

Galatasaray, Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği devam ederken, ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün istifa ettiği iddiasına cevaben Galatasaray Kulübü, haberleri yalanladı.

"Haberler asılsızdır"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol direktörümüz Sayın Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır."