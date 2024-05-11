Galatasaray'dan çılgın plan: Fenerbahçe derbisinde 4 kupa kaldıracaklar Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray yönetiminin '4' kupalı planı ortaya çıktı.

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Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi şampiyonluğunu ilan ederse, derbiyi kupa şölenine çevirmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar, son 3 haftaya 6 puan önde girerken, olası senaryolar masaya yatırılmaya başlandı.

Buna göre pazar günü Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında yaşayabileceği bir puan kaybı durumunda şampiyonluğun ilan edilebileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun ilan edilmesi halinde ise gelecek hafta Ali Sami Yen'de oynanacak Fenerbahçe maçının 19.05’te (19 Mayıs’ta) oynanmasını isteyecek.

4 kupayı kaldırmak istiyor

Böylece lig kupasıyla beraber Süper Kupa, sarı-kırmızılı futbolcuların ellerinde yükselecek.

Yine derbi maç öncesi, şampiyonluğa ulaşan kadın futbol takımı ile beraber sutopu takımı da, kupalarıyla beraber tribünleri selamlaması sağlanacak.

Özbek gövde gösterisi yapacak

Ezeli rakibi ile oynayacağı derbiyi kupa şovuna çevirmeyi hayal eden Galatasaray, Başkan Dursun Özbek bu kupa şovunu gövde gösterisine çevirmeyi amaçlıyor.

Yaklaşan seçimler öncesi yapılacak bu gösteri, Özbek ve ekibinin elini güçlendirecek.