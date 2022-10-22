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Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve Depay açıklaması
Galatasaray, Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay'la ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.
- 22.10.2022 - 16:57
Galatasaray 'dan son dakika Cristiano Ronaldo ve ve Memphis Depay açıklaması geldi.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama göre bu iki oyuncuyla alakalı girişim olmadığı belirtildi.
Galatasaray'ın açıklaması:
"Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur."