Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve Depay açıklaması

Galatasaray, Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay'la ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Galatasaray 'dan son dakika Cristiano Ronaldo ve ve Memphis Depay açıklaması geldi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama göre bu iki oyuncuyla alakalı girişim olmadığı belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması:

"Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur."