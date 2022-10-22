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    Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve Depay açıklaması

    Galatasaray, Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay'la ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.
    • 22.10.2022 - 16:57
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    Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve Depay açıklaması

    Galatasaray 'dan son dakika Cristiano Ronaldo ve ve Memphis Depay açıklaması geldi.

    Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama göre bu iki oyuncuyla alakalı girişim olmadığı belirtildi.

    Galatasaray'ın açıklaması:

    "Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur."

    Galatasaray dan Cristiano Ronaldo ve Depay açıklaması #1

    Galatasaray dan Cristiano Ronaldo ve Depay açıklaması #2


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