Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma! Fiyatı dudak uçuklattı Galatasaray’ın 1923’te giydiği çubuklu formadan ilhamla tasarlanan forma satışa çıktı.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın "tasarımını büyük bir özenle yaptık" dediği Cumhuriyet'in 100. yılına özel formanın fiyatı duyuruldu.

Galatasaray Kulübü, 1923’te giydiği forma, 100. yıl şerefine yenilendiğini de açıkladı:

Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü, hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü.

2600 liradan satılıyor

29 Ekim'e özel olarak taraftarlarla buluşan forma 2 bin 600 liradan satışa sunuldu.

Site çöktü

Resmi hesaptan yapılan duyuru paylaşımının hemen ardından GS Store sayfasının çökmesi de talebin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi.