Galatasaray'dan Davinson Sanchez açıklaması Galatasaray’da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ile ilgili kulüp doktoru Yener İnce’den açıklama geldi.

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Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasının 89. dakikasında sakatlanan Davinson Sanchez'in ne zaman sahalara döneceği açıklandı.

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

15-20 GÜN İÇİNDE DÖNECEK

Kulüp doktoru Yener İnce Kolombiyalı stoperin 15-20 gün içinde sahalara döneceğini belirtti.

Yapılan kontrollerde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Sanchez’in tedavisine başlanmıştı.