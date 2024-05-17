Galatasaray'dan derbi hakemi Arda Kardeşler'e tepki! Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçına hakem Arda Kardeşler'in atanmasını eleştirdi.

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ensonhaber.com

Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Sezonun ilk yarısındaki maçı yönetti

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi, başladığı gibi 0-0 sona ermişti.

"Arda Kardeşler konusu bizlerin şaşkınlıkla karşıladığı bir konu"

Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın 2. başkanı Metin Öztürk, maçın hakemi Arda Kardeşler'e yönelik eleştirilerde bulundu.

Metin Öztürk, açıklamasında şu sözleri sarf etti:

Arda Kardeşler konusu bizlerin şaşkınlıkla karşıladığı bir konu. Bir hatalı kararın şampiyonluğa tesir edeceği bir maça, hakemin manuel atanması. Bu hakemin kasıtlı demek istemiyorum ama hatalı demeye de dilim varmıyor. Kadıköy'deki maçta Icardi'ye yapılan müdahaleye bir şey yapmaması, maçın kaderine tesir etmesi ve bir daha bu maça atanması. 6-1 kazandığımız Sivasspor maçında 1 penaltımız, 1 golümüz ve rakibe 1 penaltı kararı verilmedi. Maç 0-0 olsaydı ne olacaktı? Aynı hakemin Fenerbahçe'nin Adana Demir maçında yaptıkları, Karagümrük ve Ankaragücü maçında yaptıkları...

"İyi niyetimizin de bir sınırı var"

Öztürk, ayrıca şunları dedi: