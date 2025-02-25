Galatasaray'dan derbi sonrası TFF'ye erteleme başvurusu

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Galatasaray, derbinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

343 Digital'in haberine göre; perşembe günü 19.00'da Konyaspor ile evinde ,Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın günü içi başvuruda bulundu.

TFF CEVAP VERMEDİ

Galatasaray, Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçın 2 Mart Pazar 16.00'dan 3 Mart Pazartesi akşamına ertelenmesi için başvuruda bulundu.

TFF, henüz bu taleple ilgili cevabını iletmedi.