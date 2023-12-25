Galatasaray'dan derbide tartışma yaratan pozisyon hakkında açıklama! Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde Alexander Djiku ve Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyonla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik derbi maçı golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 44'e çıkardı. Ancak dev derbide yaşanan bir pozisyon maçın adeta önüne geçti.

Derbide dakikalar 24'ü gösterdiğinde Fenerbahçe ceza alanında Alexander Djiku ile girdiği mücadelenin ardından yerde kalan Mauro Icardi kısa süreli bir sakatlık yaşadıktan sonra tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.

Galatasaray cephesi pozisyonu itiraz ederken hakem oyunu sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, derbide Djiku ve Icardi arasında yaşanan pozisyonla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"Hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur"

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: