Galatasaray'dan derbide tartışma yaratan pozisyon hakkında açıklama!
ensonhaber.com

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik derbi maçı golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 44'e çıkardı. Ancak dev derbide yaşanan bir pozisyon maçın adeta önüne geçti.

Derbide dakikalar 24'ü gösterdiğinde Fenerbahçe ceza alanında Alexander Djiku ile girdiği mücadelenin ardından yerde kalan Mauro Icardi kısa süreli bir sakatlık yaşadıktan sonra tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.

Galatasaray cephesi pozisyonu itiraz ederken hakem oyunu sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, derbide Djiku ve Icardi arasında yaşanan pozisyonla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"Hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur"

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir.

Saygılarımızla.

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