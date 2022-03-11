Galatasaray'dan derbiyi erteleyin başvurusu

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF ile görüştü. Federasyon "Beşiktaş'la anlaşırsanız ertelenebilir" cevabı verdi ancak siyah-beyazlı kulüp erteleme kararına sıcak bakmıyor.

Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Türk futbol komuoyu bu sorunun cevabını merak ediyordu.

Galatasaray kulübü Barcelona maçının 0-0 bitmesinin ardından daha da önem kazanan rövanş maçı öncesi Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF ile görüştü.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi başvurusunda özetle; "Federasyonumuzun vermiş olduğu 2. ve 3. Ligler ile ilgili emsal teşkil edebilecek erteleme kararı ve 17 Mart 2022 Perşembe günü oynayacağımız Barcelona FC Avrupa Ligi Son 16 Tur Rövanş müsabakası dikkate alınarak; doğal afet şartlarının devam ettiği hususu geçerli olmak üzere; Adil rekabet ilkesine olan inancımızla, 2021-22 Süper Lig sezonunun 29. haftasının maçlarının 10 gün ertelenmesi talebini bilgi ve tasviplerinize sunuyoruz." denildi.







BEŞİKTAŞ REDDETTİ

Başvuru üzerine TFF "Beşiktaş'la anlaşırsanız ertelenebilir." cevabı verdi ancak siyah-beyazlı kulüp erteleme kararına sıcak bakmıyor.

Beşiktaş cephesinden A Spor'a yapılan açıklamada hava muhalefeti engeli dışında maçın pazartesi oynanacağına dair ifadeler yer aldı.





GALATASARAYLILARDAN TEPKİ

Galatasaraylılar ise 17 Mart Perşembe günü Barcelona ile oynanacak maçın milli maç gibi görülmesi gerektiğini belirterek siyah-beyazlılara tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılılar rövanş maçını ülke puanı açısından kritik bir sınav olarak görüyor.