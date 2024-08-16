Konyaspor maçında yok! Galatasaray'dan Derrick Köhn açıklaması Galatasaray Kulübü, Derrick Köhn'ün üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçının kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig 2. hafta açılış maçında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Bu kritik müsabaka öncesinde ise Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Derrick Köhn, yaşadığı hastalık nedeniyle Konyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

"KONYASPOR MAÇI KADROSUNDA ÇIKARILMIŞTIR"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: