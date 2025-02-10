Galatasaray'dan Dries Mertens paylaşımı

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Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Adana ekibi, müsabakanın 33. dakikasında sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

Bu olayın ardından Galatasaraylı futbolcular sahada kaldı ve yedek oyuncular kısa süreli bir antrenman yaptı.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Yaklaşık 25 dakika sonra stat hoparlörlerinden maçın hakemi Oğuzhan Çakır tarafından müsabakanın tatil edildiğinin anonsu yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşmayla ilgili kararı önümüzdeki günlerde verecek.

GALATASARAY, MERTENS'İ PAYLAŞTI

Galatasaray Kulübü, yarıda kalan Adana Demirspor maçının ardından ise çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı takım, kazanılan penaltıda yerde kalan futbolcuları Dries Mertens'in görselini resmi hesabından paylaştı.

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