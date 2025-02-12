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Haber Merkezi

Galatasaray, yeni transferi Eren Elmalı için hazırladığı tanıtım videosunda, sezonun ilk yarısında oynanan Trabzonspor maçına dikkat çeken bir gönderme yaptı.

"ÇİZGİYİ GEÇEN TOP" GÖNDERMELİ VİDEO

Paylaşılan videoda, Eren Elmalı'nın Trabzonspor forması giydiği dönemdeki kritik pozisyonuna atıfta bulunuldu. Hatırlanacağı üzere, ligin ilk yarısında Galatasaray ile Trabzonspor’un karşı karşıya geldiği maçta, Elmalı'nın çevirdiği top golle sonuçlanmış, ancak pozisyonun çizgiyi geçip geçmediği uzun süre tartışılmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu detayla taraftarlarına sürpriz yaparken, videonun kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdığı görüldü.