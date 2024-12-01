Galatasaray'dan Eyüpspor maçı öncesi hakem tepkisi

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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Eyüpspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN BİR ÖNEMİ VAR"

Eray Yazgan, sözlerine şöyle başladı:

Yaklaşık 87 sene sonra bugün Eyüpspor ile karşılaşacağız. Bugünkü maçın bir önemi var. Maraş'taki konteyner kentten gelen kardeşlerimiz var. Seremonide ağırlayacağız. Zamanında söylediğimiz bu destek hiç bitmeyecek söylemimizi bu eylemlerle ne kadar doğru olduğunu sizlere tekrar göstermiş olduğumuzu düşünüyorum.

"HAKEM HATALARI TÜRK FUTBOLUNUN ADALET DUYGUSUNU DERİNDEN SARSMIŞTIR"

Yazgan, hakem atamalarıyla ilgili şunları dedi:

Son dönemde yapılan hakem hataları sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun adalet duygusunu derinden sarsmıştır. MHK'nin özellikle Okan Buruk hocamızın rahatsızlığını dile getirmesine rağmen ısrarla taraflı ve vasat altı performanslara sahip hakemleri maçlarımıza atama alışkanlıkları devam etmektedir. Bu da bize kötü niyetin bir göstergesi olduğunu gösteriyor.

"MHK'NIN ATAMALARINDA İYİ NİYET GÖRMÜYORUZ"

Sözlerine devam eden Eray Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

Hatalar insanidir ancak sürekli tekrar eden yanlışlar birilerinin kasıtlı planlarının bir parçasıdır. Bunu açık açık görüyoruz. MHK'nın atamalarında iyi niyet görmüyoruz.

"ÇİFTE STANDARTIN BİR GÖSTERGESİDİR"

Eray Yazgan, hakemler hakkındaki sözlerini şöyle sürdürdü:

Ali Şansalan'ın yaklaşık 3 yıldır Fenerbahçe maçına atanamaması, atanmaması değil atanamaması Trabzon dönüşünde yaşanan megafon olayıyla ilişkilendirilmektedir.. Buna karşılık Galatasaray maçlarında bu tip hakem atamalarının yapılması çifte standartın bir göstergesidir. Bugün yapılan VAR ataması da skandal ötesi bir karardır. Adalet terazisinde bu kararı verenler elbet bir gün bu ağırlığın altında kalacaklardır. Bu isim gerek Alanya maçındaki hissiyatımsı penaltı kararıyla gerekse 6 Kasım'daki Legia Varsova Dinamo maçında UEFA tarafından eleştirilen tartışmalı bir geçmişe sahiptir.

"TÜRK HAKEMLERİNE MAÇ VERİLMEDİ"

Eray Yazgan, şu açıklamayı yaptı:

Avrupa'da geçtiğimiz hafta 100'e yakın maç oynandı. Bildiğim kadarıyla hiçbir Türk hakemine maç verilmedi. UEFA'nın bu tutumunun müsebbibi olan VAR hakeminin bugün bizim maçımıza atanması skandaldır. Adaletin terazisi şaştığında futbolun ruhu kaybolur. Hakem performanslarındaki düşüklüğün sistematik bir hal aldığı görülmektedir.

"ADALETSİZLİĞİN KARŞISINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yazgan, son olarak, şöyle konuştu: