Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Dün Burak Elmas'ın yaptığı Fatih Terim açıklamasından sonra, Galatasaray'dan Terim paylaşımı geldi.

Galatasaray'da dün yeni başkan Burak Elmas, Fatih Terim'le çalışacağını açıklamıştı.

Elmas açıklmasında, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.

Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir.

Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim de cevap olarak, "Her zamanki heyecanla," ifadelerini kullanmıştı.





GALATASARAY'DAN TERİM PAYLAŞIMI

Bugün ise sarı-kırmızılı kulüpten bir paylaşım geldi. Paylaşımda Fatih Terim'in fotoğrafı kullanıldı.

Yapılan paylaşımda, "Günaydın Galatasaray Ailesi. İlk günkü gibi…" ifadeleri kullanıldı.