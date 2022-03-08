Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim'e özel davet yollandı.

10 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona'nın konuğu olacak Galatasaray, dev karşılaşmaya hazırlanıyor.

NTV'de yer alan habere göre; Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim’i gönderdiği mektup ile perşembe günü Camp Nou’da oynanacak Barcelona-Galatasaray maçına davet etti.

NE OLMUŞTU?

Sportcell'in özel haberine göre, tecrübeli teknik adam "Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım..." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.