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    Galatasaray'dan Fatih Terim'e teşekkür

    Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından, deneyimli hoca Fatih Terim'e teşekkür mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 09:17
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    Galatasaray'dan Fatih Terim'e teşekkür

    Galatasaray'da alınan kötü sonuçların faturası, teknik direktör Fatih Terim’e kesildi. Sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli hoca ile yollarını ayırdı.

    Ayrılığın ardından sabah saatlerinde Galatasaray’dan Fatih Terim’e teşekkür mesajı yayınlandı.

    “TÜM EMEKLERİN İÇİN TEŞEKKÜRLER”

    Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

    "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim."

    Galatasaray dan Fatih Terim e teşekkür #1


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