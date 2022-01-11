- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray'dan Fatih Terim'e teşekkür
Galatasaray'dan Fatih Terim'e teşekkür
Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından, deneyimli hoca Fatih Terim'e teşekkür mesajı yayınladı.
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 09:17
Galatasaray'da alınan kötü sonuçların faturası, teknik direktör Fatih Terim’e kesildi. Sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli hoca ile yollarını ayırdı.
Ayrılığın ardından sabah saatlerinde Galatasaray’dan Fatih Terim’e teşekkür mesajı yayınlandı.
“TÜM EMEKLERİN İÇİN TEŞEKKÜRLER”
Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim."