Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi açıklaması: Polisler konsantrasyonumuzu bozdu

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Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray - Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Gol sesinin çıkmadığı derbiye ise görevlendirilen polis sayısı damgasını vurdu.

Olaylı geçmesi beklenen dev derbi için İstanbul Emniyeti 32 bin 500 polis görevlendirdi. Stada giden yollar, stat çevresi ve stat içinde olağanüstü önlemler alınırken 32 bin 500 polisin 10 bini stat içinde görev yaptı.

"POLİSLER KONSANTRASYONUMUZU BOZDU"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde de bu konuya değindi.

Derbi çok stres altına alındı. İlk yarı böyle güvenlik önlemi yoktu. 3-0 öndeydik, hakemin hediyesiyle 3-1 oldu. 4 veya 5 olabilecek maçtı. Bu derbilerde ufak tefek şeyler olur ama bizim sahamızda, bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu. Daha önce bir Avrupa maçında yıllar önce böyle bir şey oldu. Bu kadar polis olduğunda insanlar bağıramıyor bile. Polis olduğu için bir şeyler atılmadı değil, zaten bizim statta bu olaylar olmuyor. Kimin, ne attığını gördük. İnsanların kafasına yanan meşale atıldı. Bu meşaleler nasıl girdi bilmiyorum.

"SPONSORLAR KONUSUNDA DAHA DİKKATLİYİZ"

Soru: "Sponsorluklar konusunda, Galatasaray'a zarar veren markalar gördük. Bu konuda daha seçici davranılacak mı?"

Biz her zaman seçici davranıyoruz. Yarın ne çıkabileceğini bilmediğimiz olaylar var. Onları da bilemiyoruz. 5 kişilik ayrı grup kurduk. Onlar da gerekli incelemeleri yapıyor. Eskisinden daha dikkatliyiz.

"TRABZONSPOR DERBİYİ GÖRSE İSTEMEZDİ"

Soru: "Okan Hoca beğenmedi ama Slavko Vincic fazlaca övüldü. Beşiktaş ve Trabzonspor da bu hakemi istiyor. Sizin görüşünüz nedir?"