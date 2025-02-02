Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası tepki: Yeni düzeni gördük

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü ve rakibinin 9 kişi kaldığı müsabakada 3-2 yenen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Galatasaray Kulübü ise bu müsabakanın ardından resmi hesabından çarpıcı bir açıklama yayınladı.

"BU ÜLKE FUTBOLUNDAN GİDECEKSİNİZ!"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük!



Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler.



Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var!



Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz.



Yabancı VAR'ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!