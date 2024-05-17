Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesi Galatasaray Kulübü, futbolda 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın 24'üncü yıl dönümünü düzenlenen etkinlikle kutladı. Burada açıklamalarda bulunan ikinci başkan Metin Öztürk, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye '5. yıldız' göndermesi yaptı.

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ensonhaber.com

Galatasaray camiası, 17 Mayıs 2000 yılında kazandıkları UEFA Kupası’nın yıl dönümünde, yapımı devam eden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki piknik organizasyonunda bir araya geldi.

'Tarihin yazıldığı günde, geleceğin yazılacağı yerde' mottosuyla düzenlenen etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, eski başkanlar Faruk Süren, Alp Yalman, Adnan Polat ve Burak Elmas, dönemin futbolcuları, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile kulüp üyeleri katıldı.

"UEFA Kupası, Türkiye’ye futbol tarihinde getirilmiş en büyük zafer"

Etkinlikte konuşan Dursun Özbek, 17 Mayıs’ta geleneksel hale gelmiş bir kutlama yaptıklarını söyleyerek, şu şekilde konuştu:

Türkiye’ye futbol tarihinde getirilmiş en büyük zafer. Bunun bundan sonraki yönetimlere, bizlere düşen bunun tekrarlanması artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde, gelen yönetimler daha büyük zaferleri kulübümüze armağan ederler. Okan Hocamla iki seneden beri çalışma fırsatım oldu. Takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. İnşallah bu başarıyı gelecek yönetimlerle artıracak devam edecek. Bizim kıymetlimizdir. Okan Hoca'yı çok seviyoruz.

"Galibiyetle şampiyonluğa imza atmak istiyoruz"

Kendisi için hazırlanan videoda iki kere gözleri yaşardığını ifade eden Okan Buruk ise, şu şekilde konuştu:

Birincisi UEFA Kupası finalini seyrederken, ikincisi de kendi maçımı ve geçen seneki şampiyonluğu seyrederken. İnşallah bu sene pazar günü bir şampiyonluk daha kazanırız. Bir galibiyetle şampiyonluğa imza atmak istiyoruz. Bu sevinci de inşallah hep birlikte yaşarız. Geçen seneden beri camia olarak birliktelik gösteriyoruz. Galatasaray için bence başarıya giden yol bundan geçiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Bana bu şansı verdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar hep birlikte oluruz.

"Dursun Başkan temelleri ve tuğlaları koydu"

Alp Yalman ise günün önemiyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Galatasaray’da yönetimlerin bir sonraki görev bırakarak gittiği ve bir sonraki yönetimler de o tuğların üzerine tuğla koyuyor. Dursun Başkan temelleri ve tuğlaları koydu. Kendisine ve tüm camiamıza hayırlı, uğurlu seneler diliyorum.

"Mayıslar bize yakışıyor, mayıslar bize uğurlu geliyor"

Bu eserlerin hepsinin Galatasaray’ın eserleri olduğunu aktaran Faruk Süren de, şu değerlendirmede bulundu:

Bu başarıları tekrarlamamız lazım. Mesaj da bu. Mayıslar bize yakışıyor, mayıslar bize uğurlu geliyor. Florya’daki tesislerden güçlü bir takım çıktı. Çok değerli bir kupayı kazandırlar. Buraya geldik, çok güzel bir tesis gördük. Bu tesis bize bir mesaj verdi. Bir daha yapmamız diyor, bu kupanın üstü var. Okan da direksiyonu eline eldik. O hedefe götürecek bizi inşallah. Pazar günü ezeli rakibimize karşı galibiyetle bitirmek hepimizin umudu olsun.

"İnşallah nice şampiyonluk ve başarılar kutlamalar nasip olur"

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Adnan Polat, çok güzel bir gün olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

17 Mayıs benim için özel bir gün. UEFA kupasını kazanmamızın dışında inanamayacağını olay oldu, 3 sene evvel. 17 Mayıs’ta torunum oldu, 19.05’te doğdu. Babası da ismini Aslan koydu. Bu tesisleri gördüğümüz için çok mutluyum. Son iki senedir başkan, yönetim kurulu, Erden kardeşimizin emeklerini yakinen görüyorum. Çok önemli şeyler bunlar. Kolay bir iş değil. Burada yeniden bir dünya kuruluyor. 1990 yılında Florya’da sporcularımızın kalacak yeri yoktu. Ali Sami Yen yıkılırken gözlerimden yaşlar boşalmıştı. Florya da yıkılmış olacak. Oranın da yaptığı üzüntü var. Burada başkanın ve yönetim kurulunun yaptığı tesisin gururu var. İnşallah Galatasaray'ımıza nice şampiyonluk ve başarılar kutlamalar nasip olur.

"Galatasaray, ikinci Avrupa kupası da bu tesisten çıkaracak"

17 Mayıs’ta UEFA Kupası kazanırken yönetimde yer aldığını hatırlatan Burak Elmas, şu şekilde konuştu:

Onun arkasında ciddi bir emek var. Çok zorlu ortamlarda bu kupayı Türkiye’ye getirdiler. Galatasaray önümüzdeki 100 yıla hazırlanıyor. Başkanımız Dursun Özbek liderliğinde çok güzel bir tesis olacak. Galatasaray, ikinci Avrupa kupası da bu tesisten çıkaracak. Buna inancım sonsuz. Bizler sizlerin teveccühü ile Galatasaray hizmet etme şansımız oldu. Galatasaray mali bağımsızlığına kavuştuğu gibi tesisleşmede eksikliğini de hızlı gideriyor. Destekle teşvik etmek lazım. Bu yolda başarılar kendilerine diliyorum.

"Önümüzdeki dönemde hedefimiz yeni kupalar"

Galatasaray için önemli bir günde bir araya geldiklerini söyleyen Dursun Özbek, şu sözleri sarf etti:

Bundan 24 yıl önce Galatasarayımız Avrupa’da tarih yazarak, UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirdi. Türk futbol tarihinin kulüpler bazındaki en büyük başarı hepimizin aklında. UEFA Kupası yolunun ne kadar zorlu olduğunu hepimiz anımsıyoruz. İtalyan, Alman, İspanyol ve İngiliz takımlarını teker teker eleyip, tek mağlubiyet almandan kupayı kaldırmak çok önemli. Başta Fatih Hocamız ve teknik ekibi, futbolcularımız, başkanımız Faruk Süren ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde hedefimiz yeni kupalar olduğunu söylemek istiyorum. Galatasaray, Avrupa’da yeniden tarih yazmak için hazırdır. Bunu herkes böyle bilsin.

"2024-2025 sezonunu buradaki tesislerimizde açacağız"

Kemerburgaz Tesisleri’nde hazırlıkların son noktaya doğru ilerlediğini açıklayan Özbek, açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:

Şu anda tesisteki çalışmalarımızın büyük kısmı bitti, çok az işimiz kaldı. Sahalarımızdan birinde çok yakında çimler çıkmaya başlayacak. Diğer sahamızda çalışmalar devam ediyor. Sahalar, zeminler dünyanın en gelişmiş sistem. Binamız cephesi 20-25 gün sonra kapanmış olacak. İç alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar da takımımızın sezon açılışına kadar tamamlanmış olacak. Florya yerleşkemiz 40-45 yıl yapılmış bir yer. Yapanların hepsine teşekkür ediyorum. Yapanlar sayesinde Galatasaray bugünlere geldi. Toplam 4 bin 500 metrekare kapalı alanı var. 2024-2025 sezonunu buradaki tesislerimizde açacağız. Bu tesislerimiz 2 fazdan oluşuyor. 1. faz bitiyor, 2. faz da devam ediyor. Burası Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek. Hem altyapı hem de A takım tesisleri olacak. Stadımıza çok yakın. Burası büyümeye müsait bir yer. Burasının diğer spor dallarına hizmet eden bir projem var. Önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray adına yakışan bir yer olacak. Bu tesisler Galatasaraylılar tarafından yapılan, herkesin emeği olan bir tesis.

"En önemli şey Galatasaray’ın birlikteliği"

İki yıl boyunca herkes çok güzel zaman geçirdiklerini dile getiren Erden Timur, şunları dedi:

Ben taraftar olarak Galatasaray’ın ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyordum. Tüm camiada üyelerimiz de biliyor. Sportif AŞ’de yönetici olduktan sonra dış dünyada iletişim kurduktan sonra o kadar büyük ve saygı görülen bir camia, potansiyelimizin çok azını kullanıyoruz. En önemli şey Galatasaray’ın birlikteliği. Maalesef yaralanmaya müsait bir birlik. Birliği muhafaza ettiğinizde şampiyonluklar geliyor, 45 yıl sonra tesis de yapılıyor. Herkesin emeği çok büyük.

"Çakma beş yıldız değil, gerçek beş yıldız için ilerliyoruz"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de Dursun Özbek liderliğinde tam yol ilerlediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Umarım onun liderliğinde ikinci kez şampiyon oluruz. Çakma beş yıldız değil, gerçek beş yıldız için ilerliyoruz. Sosyal medyada bir haber dönüyor. Bizim bu maça kupa istediğimiz konuşuluyor. Şampiyonluk netleşmeden federasyona başvuru yapacak değiliz. Arda Kardeşler'in bu maça atanması da şaşkınlıkla karşıladığım bir konu. Hatalı kararların şampiyonluğa tesir edeceği maça hakemin manuel atanmasına şaşırıyoruz. Kadıköy'deki maçta Icardi'ye yapılan müdahaleye bir şey yapmaması ve 6-1 yendiğimiz Sivasspor maçındaki yanlış kararları var. İyi niyetimi zorlayarak hata demeye çalışıyorum ama iyi niyetimin de bir sınırı var. Burada olabilecek hatalı kararların sorumluluğu, hakemi atayanlarda. Ligin kaderinin belirleneceği bir maça, Galatasaray aleyhine kararlar veren, Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarında Fenerbahçe lehine kararlar veren hakemin atanmasını manidar buluyoruz. Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Hak geçerli olduğu zaman Galatasaray, sahasında şampiyon olacaktır.

Organizasyon toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.