Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir gönderme daha: Sahada kazanamayınca... Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, gündemdeki konulara yönelik açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı yönetici, Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

ensonhaber.com

Galatasaray'da 2. başkan Metin Öztürk, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk, Ankaragücü maçı için herhangi bir taleplerinin olmadığını ve kararı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) vereceğini söyledi.

Süper Lig'deki Ankaragücü maçının Eryaman Stadyumu'nun zeminiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Metin Öztürk, "Bu bizim konumuz değil. TFF'nin konusu. İstanbulspor maçında boyanmış bir sahada oynamıştık. Sporcu sağlığı çok önemli. Yarın oraya gelecek takımların sağlığı önemli. Sahanın neresi olduğuna bakmayız. Gider oynarız. TFF karar verecektir. Deplasmanda oynayacağımız maç için bizim bir talebimiz olamaz. Sahanın sporcu sağlığına uygun olması esastır. İki hafta önce saha felaketti. Orada oynanır, iki takımdan birinde sakatlık olursa bunun vebali o kararı verenlerdedir. Biz çıkar oynarız." dedi.

"Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değil"

Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Rakibimiz sahada kazanamayınca farklı yaklaşıyor. Algı operasyonu yürütülüyor. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değil. 20 takım var. En az 6-7 takım düşme potasında. Herkes can derdinde. 5-6 takım Avrupa yarışında. Başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. 2 tane net kırmızı kartı verilmedi. Her konuda her meslekte işini iyi ve kötü yapanlar vardır. Dün iki tane net verilmeyen bir kırmızı kart ve ilginç bir penaltı var. Kulübümüz gerekli cevapları veriyor.

"Gereken cevapları verdik"