Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap geldi

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Geçtiğimiz gün Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşananların yankıları sürüyor.

Bilindiği üzere Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaraylı mevkidaşı Okan Buruk'un maç sonunda burnunu sıkmıştı.

Fenerbahçe'den dün akşam yapılan açıklamada ise Mourinho'ya destek verilmişti.

G.SARAY YANIT VERDİ

Yine açıklamada Mourinho'nun tahrik edildiği söylenirken, Okan Buruk'a yönelik sert ifadeler kullanıldı.

Son olarak ise Galatasaray, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hakkında yaptığı açıklamaya cevap verdi.

"TÜRK FUTBOLUN AKLIYLA ALAY EDER GİBİ YAPILAN AÇIKLAMAYA CEVAP VERMEK ZORUNDA KALDIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.

"UTANIYORUZ"