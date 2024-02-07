Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Rakip takım...

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Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Şubat Ayı Toplantısı'nda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Derkan, üyelerden rakiplerle ilgili isim zikretmemelerini, sadece, "Rakip kulüp" demelerini istedi.

"Rakip takım diyelim"

Aykutalp Derkan'ın açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray Divan Kurulu'nda sadece Galatasaray konuşulur. Bu gelenekseldir. Spordaki diğer paydaşlardan bahsederken, isim ve kuruluş zikretmeden rakip kulüp demenin yararlı olacağını düşünüyorum, rica ediyorum. Bu bir sansür değildir. Ama gerçekten Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun özelliğidir.